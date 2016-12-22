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СКР завершил расследование убийства матери пятерых детей на Кубани
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СКР завершил расследование убийства матери пятерых детей на Кубани
Общество, 15:18
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СКР завершил расследование убийства матери пятерых детей на Кубани

Следственный комитет завершил расследование дела об изнасиловании и убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края. По его итогам были уволены сотрудники гимназии, где учился один из обвиняемых; также СКР проверяет следователя МВД, который за месяц до трагедии не стал ставить на учет подростка, в дальнейшем ставшего соучастником убийства Дмитриевой. Об этом РБК сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Дмитриева была убита в ночь с 13 на 14 мая 2018 года. СКР сообщал, что 16-летний одноклассник ее сына вызвался проводить ее из кафе домой; по пути подросток и его 20-летний сообщник Савелий Никифоров избили ее, изнасиловали и задушили; тело они перенесли в кусты. ​На похороны Дмитриевой пришло несколько тысяч человек. Жители Псебая провели митинг за объективное расследование. Через неделю после убийства глава поселка подал в отставку. На встречу с местными жителями выезжал старший помощник главы СКР Игорь Комиссаров; расследованием занимался центральный аппарат ведомства.

Изначально среди местных жителей ходил слух, что нападение совершила целая группа лиц; расследование эту версию не подтвердило, рассказал РБК сотрудничающий с «Зоной права» адвокат семьи погибшей Виталий Зубенко. «Следствием была проведена действительно очень широкая работа по определению круга возможных соучастников. Все, кто подозревались на уровне связей, общения с этими двумя убийцами, все, кто там находились в округе, были отработаны следователями. С помощью гласных и негласных оперативных мероприятий, средств технического слежения, все они были допрошены, в том числе прошли исследование на полиграфе, были проведены по ним экспертизы. В итоге объективных сведений, что кто-либо еще причастен к этому убийству, не нашлось», — рассказал адвокат.

Следствие пришло к выводу, что молодые люди перед изнасилованием нанесли женщине 19 ударов камнем по голове. Им вменяется убийство по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ), изнасилование (ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью (ч. 2 ст. 132 УК РФ). Кроме того, в зависимости от роли им инкриминируются кража (ст. 158 УК РФ) и грабеж (ст. 161 УК РФ).

Обвиняемые в начале частично признавали вину, но впоследствии отказались от своих изначальных версий: «Они пытаются изобрести некие версии, которые уводили бы каждого из них от ответственности», — сказал Зубенко.

За месяц до жестокого убийства оба обвиняемых уже совершили преступления, выяснилось в ходе следствия. Так, Савелий Никифоров 2 апреля вместе с другим сообщником проник в салон красоты и похитил товар на сумму 105 тыс. руб.

17-летний обвиняемый же 12 апреля похитил у сверстника куртку. При этом следователь отдела МВД по Мостовскому району возбудил и тут же прекратил уголовное дело по факту грабежа в силу малозначительности деяния; также он не стал направлять документы для постановки подростка на учет в отдел по делам несовершеннолетних, хотя в «отказном» постановлении упомянул, что сделает это. Сейчас материалы в отношении этого следователя выделены в отдельное производство, по ним ведется проверка, сообщил РБК Зубенко. «Дело было прекращено, с нашей точки зрения, по немыслимым основаниям. Следственная группа из центрального аппарата СКР в этом с нами согласилась. Они направили представление в адрес начальника ГСУ СКР по Краснодарскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела».

Также по итогам расследования были уволены директор, заместитель директора по учебно-методической работе и социальный психолог гимназии, где учился 17-летний обвиняемый, заявили в «Зоне права». А начальника отдела ПДН администрации Мостовского района привлекли к дисциплинарной ответственности.

Теги: Кубань , Убийство
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