Путин уволил Ливанова с поста спецпредставителя по отношениям с Украиной

Владимир Путин подписал указ, которым освободил Дмитрия Ливанова от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Указ вступил в силу со дня его подписания 5 октября.
Ливанов был назначен на должность спецпредставителя 19 августа 2016 года. Он сменил на этом посту Михаила Зурабова.
До этого с 2012 по 2016 год Ливанов занимал пост министра образования. 19 сентября 2012 года на посту министра образования Ливанов получил выговор от Путина за срыв сроков выполнения майских указов. В октябре 2013 года президент аннулировал свой указ.
Ранее Ливанов был ректором Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».