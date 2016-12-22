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ФСИН назвала месячную зарплату заключенного в России
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ФСИН назвала месячную зарплату заключенного в России
Общество, 13:23
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ФСИН назвала месячную зарплату заключенного в России

Российские заключенные в месяц зарабатывают в среднем 4,8–5 тыс. руб. Об этом сообщил врио начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН Валерий Пантелеев, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в 2018 году средний уровень зарплаты заключенных вырос почти на 30%. Зарплата высчитывается с учетом уровня квалификации арестантов и может отличаться в зависимости от направления работы и норм выработки. За восемь месяцев текущего года к работам привлекли более 160 тыс. арестантов, годовой объем произведенной ими продукции составляет не менее 30 млрд руб.

В феврале в Минюсте сообщали, что в 2017 году заключенные колоний произвели продукции на 32,6 млрд руб., превысив показатель 2016 года на 4,5% (31,2 млрд руб.). К работам привлекли 177,3 тыс. заключенных.

Теги: ГУ ФСИН , Заключенные , зарплата
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