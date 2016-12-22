В МИД назвали условие восстановления безвизового режима с Грузией

Безвизовый режим между Москвой и Тбилиси может быть возобновлен вслед за восстановлением дипотношений, заявил в интервью газете «Известия» замглавы российского МИД Григорий Карасин.

«В принципе не исключаем и введения в перспективе безвизового режима на взаимной основе. Другое дело, что практически реализовать это пока трудно. Мешает упомянутое мной отсутствие дипломатических отношений», — сказал Карасин.

По его словам, уже в 2015 году между Россией и Грузией визовый режим был значительно упрощен. В феврале 2017 года глава МИД России Сергей Лавров называл условием облегчения визового режима с Грузией налаживание взаимодействия между правоохранительными органами двух стран. О возможности полной отмены визового режима с Грузией также говорил и президент Владимир Путин.

Отмена безвизового режима между Россией и Грузией произошла после грузино-югоосетинской войны 2008 года.



