Глава боснийских сербов Додик получил место в президиуме страны

Уходящий президент Республики Сербской — части Боснии и Герцеговины, лидер Союза независимых социал-демократов Милорад Додик получил место в президиуме страны, сообщает Reuters со ссылкой на заявление партии.

В президиум Боснии избирались три кандидата. Додик, дважды занимавший пост президента Республики Сербской, не может баллотироваться на третий срок, однако решил продолжить политическую карьеру в законодательном собрании. На проходящих параллельно парламентских выборах Союз независимых социал-демократов Додика по предварительным результатам набрал 72% на выборах. Также проходит голосование на выборах депутатов каждой из составляющих Боснию и Герцеговину автономных образований.

Согласно Дейтонским соглашениям 1995 года, завершившим шедшую в Боснии с 1992 года гражданскую войну, страна состоит из Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, а также особого округа Брчко. В трехместном президиуме страны, заменяющем институт президента, представлены три национальности страны: серб, босниец и хорват. ​