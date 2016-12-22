Мадлен Олбрайт назвала Трампа «подарком Путину»

Президент США Дональд Трамп «практически подарок» для президента России Владимира Путина, заявила экс-госсекретарь Мадлен Олбрайт в интервью журналисту Фариду Закарии на телеканале CNN.

Она отметила, что «Путин и русские» пытаются «подорвать нашу демократию» и «отделить нас от наших союзников».«Во многих отношениях Трамп — это почти подарок Путину в плане объяснения того, почему мы должны работать с европейскими странами или с НАТО», — сказала она.

Присутствовавший на программе Закарии на СNN другой бывший госсекретарь США Колин Пауэлл также призвал к «твердости» в отношениях с Россией.

Мадлен Олбрайт занимала пост госсекретаря США во время президентства Билла Клинтона во время бомбардировок Югославии в 1999 году, Колин Пауэлл — Джорджа Буша-младшего во время вторжения в Ирак в 2003 году.

Трампа подозревают в связях с российскими властями, которые, по предположению следствия, могли помочь нынешнему президенту США победить на выборах в октябре 2016 года с помощью скандала с перепиской соперницы — Хиллари Клинтон. Членов его предвыборного штаба также подозревали в переговорах с высокопоставленными российскими чиновниками на предмет снятия санкций. Расследование «российского дела» ведется с начала 2017 года.