МЧС предупредило о ветре до 18 м/с в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей о сильном ветре с порывами от 13 до 18 м/с. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Как отмечается в сообщении, предупреждение действует с 22:00 воскресенья, 7 октября, до 10:00 понедельника, 8 октября.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в ночь на 8 октября в Москве будет от шести до восьми градусов. По прогнозам синоптиков, ожидается облачность с прояснениями и дождем. В понедельник в Москве воздух прогреется до 10 градусов тепла. В столице может пройти небольшой дождь.

В Москве и Московской области Гидрометцентр объявил «желтый» потенциально опасный погодный уровень из-за ветра.