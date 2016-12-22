В результате аварии со свадебным лимузином в США погибли 20 человек

В результате аварии на севере штата Нью-Йорк, в которой столкнулись по меньшей мере два автомобиля, погибли 20 человек, сообщает телеканал ABC. Издание Chron указывает, что одной из машин, попавшей в ДТП, был лимузин, в котором ехали участники свадьбы.

Причины аварии выясняются. На место происшествия выехали сотрудники Национального бюро по безопасности на транспорте, которые должны разобраться в случившемся.

Известно, что столкновение произошло на пересечении двух дорог. Спускавшийся с горки на большой скорости лимузин после столкновения вылетел на расположенную рядом парковку, где находились десятки людей.

По данным Chron, проблема перекрестка, на котором уже происходили крупные аварии, обсуждалась еще семь лет назад. Однако с тех пор власти ничего не сделали для того, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты.