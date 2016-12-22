УФСИН назвало требования желающих поднять бунт заключенных в ИК-6 в Омске

Осужденные в исправительной колонии (ИК) № 6 в Омске, где произошла массовая драка, требовали разрешить им пользоваться сотовыми телефонами, обеспечить свободное перемещение по ИК и открыть штрафные изоляторы. Об этом сообщается на сайте УФСИН Омской области.

Как отмечается в сообщении, в связи с этим было принято решение ввести на территории колонии «сводный отряд», а также изолировать «отрицательно настроенных осужденных» и провести обыски, чтобы пресечь дальнейшие беспорядки и «давление на положительно настроенных осужденных».

В УФСИН отметили, что при проведении операции оружие и спецсредства не были применены. Осужденных конвоировали с помощью специального приема «загиб руки за спину» без сопротивления. В настоящий момент участники драки изолированы от остальных осужденных и с ними проводятся следственные действия, чтобы установить, кто причастен к беспорядкам, их лидера и тех, кто призывал к неповиновению.

В УФСИН отметили, что пострадавших в результате инцидента нет и на данный момент ситуация в колонии находится под контролем.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин заявил, что СПЧ проведет проверку в омской колонии, передает «РИА Новости». «Мы полагаем, что с одной стороны выступали осужденные, которые подвергались притеснениям, с другой — осужденные, которые являлись активистами», — заметил он.

Массовая драка произошла в ИК-6 в воскресенье, 7 октября. В ней приняли участие несколько десятков заключенных. Глава пресс-службы регионального управления ФСИН Светлана Плотникова отметила, что причиной беспорядков стала попытка некоторых осужденных изменить существующий порядок в тюрьме.

В управлении Следственного комитета по Омской области сообщили, что в результате инцидента пострадали более 20 человек. По словам представителя ведомства Ларисы Болдиновой, среди пострадавших нет тех, кто находится в тяжелом состоянии. Она пояснила, что заключенные пострадали в драке, а не из-за действий правоохранительных органов. По факту массовой драки в колонии СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).