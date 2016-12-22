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Власти Франции не позволят другому государству контролировать Groupe ADP
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Власти Франции не позволят другому государству контролировать Groupe ADP
Экономика, 14:51
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Власти Франции не позволят другому государству контролировать Groupe ADP

Власти Франция будет противостоять попыткам иностранных государств контролировать международного аэропортового оператора в Париже Groupe ADP (Aéroports de Paris, ADP). Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает газета Les Echos.

В интервью он отметил успехи, достигнутые нынешним правительством, в том числе решение Национального собрания Франции разрешить приватизировать всю долю государства или ее часть в компании ADP.

«Государство сможет контролировать выбор главного инвестора в ADP», — подчеркнул он, добавив, что при желании иностранной державы взять под контроль над Aéroports de Paris, «ответ французских властей будет отрицательным».

Министр экономики и финансов уточнил, что это необходимо для того, чтобы перейти от политики получения дивидендов к политике инвестирования.

Groupe ADP владеет парижскими международными аэропортами (Аэропорт Шарль-де-Голль, аэропорт Орли и аэропорт Ле Бурже). Все они собраны под маркой Paris Aéroport с 2016 года.

По словам газеты, Брюно ле Мэр дал интервью изданию Les Echos, радиостанции Europe 1 и телеканалу CNews на фоне кадровых перестановках в правительстве Франции и отставок министра комплексных экологических преобразований страны Николя Юло и министра внутренних дел Франции Жерара Коломба.

Теги: Франция , контроль , иностранное государство , Аэропорты
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