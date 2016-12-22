Военнослужащий из Германии погиб на учениях НАТО в Литве
Общество, 12:05
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Военнослужащий из Германии погиб на учениях НАТО в Литве
Военнослужащий батальона НАТО из Германии погиб в ходе учений на полигоне в литовском Пабраде. Об этом сообщает Минобороны Литвы.
Отмечается, что солдат погиб при столкновении его танка с деревом. Правоохранительные органы Германии начали расследование инцидента. Как уточняет Welt, военнослужащий получил травму головы и умер на месте.
По данным Spiegel, на учебном полигоне в Пабраде Минобороны Германии тренирует около 600 солдат, в том числе из стран-партнеров по НАТО — Нидерландов, Бельгии, Чехии.
В начале июня в Литве в результате столкновения бронемашин НАТО пострадали 13 военных. Четыре машины, принимавшие участие в учениях, врезались в столб. Никто из гражданских лиц в результате случившегося не пострадал.