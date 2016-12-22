Умер актер Скотт Уилсон из «Ходячих мертвецов»

На 77 году жизни умер актер Скотт Уилсон, запомнившийся ролью Хершела Грина в сериале «Ходячие мертвецы». Он появлялся в 32 эпизодах сериала

Фото: Phil McCarten / Reuters

Американский актер Скотт Уилсон скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя актера Доминика Манчини. По его словам, Уилсон умер из-за осложнения, вызванного лейкемией. Актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

«Скотт Уилсон ушел. Мое сердце разбито. Нас стало меньше. Иди легко к свету, брат», — написал в своем аккаунте в Twitter актер Титус Уэлливер.

В официальном аккаунте сериала и комикса «Ходячие мертвецы» также появились слова соболезнования.

«Мы очень опечалены новостью о том, что Скотт Уилсон, невероятный актер, сыгравший Хершела в «Ходячих мертвецах», скончался в возрасте 76 лет. Мы думаем о его семье и друзьях. Покойся в раю, Скотт. Мы тебя любим!», — говорится в сообщении.

Скотт Уилсон родился 29 марта 1942 года в городе Атланта, штат Джорджия. Его карьера началась в 1967 году с фильма «Полуночная жара». С тех пор он снялся в около 80 проектов. Среди них были фильм Ричарда Брукса «Хладнокровно», «Судья Дредд», «Великий Гэтсби» Джека Клейтона, а также «Последний самурай», «Перл-Хрбор», сериал «Секретные материалы». Он был удостоен нескольких наград, в том числе специальной премии Гильдии киноактеров США.

Одним из наиболее известных последних проектов для него стал сериал «Ходячие мертвецы». Во время выставки ComicCon в Нью-Йорке, которая проходит с 4 по 7 октября, стало известно о возвращении актера в девятом сезоне шоу.