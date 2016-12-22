В Институте законодательства при правительстве России произошел пожар

В Институте законодательства и сравнительного правоведения (ИЗиСП) при правительстве России в Москве возник пожар, все люди были эвакуированы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

«Был пожар в 17:50 на Большой Черемушкинской, 34. Возгорание было в подвале, помещении площадью 3 кв.м», — сказали в пресс-службе. Пожар спасатели потушили в 18:20.

По данному адресу расположено одно из зданий Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что в данном учреждении произошло возгорание, из здания института эвакуировали людей.