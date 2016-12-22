CМИ узнали про остановку поддержки Google Chrome на старой версии Android

Google планирует отключить поддержку браузера Chrome на мобильных устройствах, которые работают на операционной системе Android «старше» версии 4.4, сообщает портал XDA Developers.

Издание отмечает, что сейчас для работы браузера Google Chrome на Android необходимо устройство с данной ОС не ниже версии 4.1. После обновления Chrome не будет поддерживаться на смартфонах под управлением Android ниже версии 4.4.

При этом версиями Android, поддержку которых планируется отключить, используют 3,5% от всех пользователей этой ОС. По подсчетам BRecorder, таким образом, изменения затронут около 32 млн устройств на Android.