Бэнкси прокомментировал самоуничтожение его картины после продажи

Художник Бэнкси прокомментировал словами «идет, идет, пошла» самоуничтожение его картины «Девочка с шаром» после того, как ее продали на аукционе Sotheby’s за $1,4 млн.

«Идет, идет, прошла», — написал он в Instagram, сопроводив запись фотографией уничтоженной картины.

https://www.instagram.com/p/Bokt2sEhlsu/?taken-by=banksy

Ранее в аукционном доме Sotheby’s рассказали, что полотно Бэнкси было разрезано на части встроенным в раму шредером после объявления победителя. Глава Sotheby’s Алекс Бранзик, комментируя инцидент, отметил, что Бэнкси является, вероятно, «величайшим уличным художником​ Великобритании», а посетители аукциона смогли «увидеть небольшую часть его гениальности», передает газета The Art Newspaper.

Он подчеркнул, что после самоуничтожения стоимость «Девочки с шаром» может вырасти. Неизвестно, согласился ли покупатель, имя которого не было озвучено, купить картину, разрезанную шредером.