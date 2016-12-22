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На Галапагосских островах похитили более 100 гигантских черепах
Общество, 10:18
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На Галапагосских островах похитили более 100 гигантских черепах

На Галапагосских островах похитили 123 гигантские черепахи с территории национального парка. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Эквадора.

Согласно сообщению, информация о пропаже черепах поступила в прокуратуру 27 сентября. Речь шла о представителях вида слоновая черепаха, которые находятся под угрозой исчезновения.

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В настоящее время прокуратура Галапагосских островов проводит предварительное расследование в соответствии со ст. 247 о преступлениях против дикой флоры и фауны УК Эквадора, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Расследование носит закрытый характер.

Центр «Арнальдо Тупиза» работает на острове Исабела с 1993 года. Он был создан как центр размножения для того, чтобы поддерживать численность гигантских черепах. В организации работают парковые рейнджеры, волонтеры и сотрудники службы безопасности.

Теги: Эквадор , похищение , национальный парк , Черепаха
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