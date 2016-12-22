В ходе столкновений на границе с сектором Газа пострадали 376 человек

В результате столкновений с израильскими военными на границе с сектором Газа погибли три палестинца, 376 получили ранения. Об этом сообщили в палестинском Министерстве здравоохранения, передает агентство WAFA.



Как отмечается в сообщении, столкновения произошли в пятницу, 5 октября, во время акции протеста палестинцев «Великий марш возвращения». Израильская армия, по данным агентства, применила против протестующих боевые патроны и слезоточивый газ. Среди пострадавших у 121 — огнестрельные ранения. Семеро находятся в критическом состоянии.



Как сообщили в Министерстве здравоохранения агентству Reuters, среди погибших есть ребенок, а именно 12-летний мальчик. По словам собеседников агентства, он был застрелен. Израильские военные объяснили свои действия тем, что из толпы в них кидали гранаты, взрывные устройства, горящие шины и камни. В результате столкновений граждане Израиля не пострадали.

WAFA отмечает, что с 30 марта с начала акции «Великий марш возвращения» были убиты израильскими военными 198 палестинцев и 22 тыс. получили ранения. Протестующие требуют снять блокаду с сектора Газа и вернуть права на земли, которые палестинцы покинули или были перемещены во время основания Израиля в 1948 году.