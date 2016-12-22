В Microsoft ответили на удаление файлов из-за обновления Windows 10

Компания Microsoft изучает жалобы пользователей, которые сообщили, что последнее обновление операционной системы Windows 10 привело к удалению данных на их компьютерах, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.

Как отмечает издание The Verge, обновление стало доступно на сайте Microsoft во вторник, 2 октября. Пользователи портала Reddit стали сообщать, что после его установки с их компьютеров были удалены файлы, размещенные в системных папках «Документы» и «Фотографии». Схожие жалобы опубликованы и на сайте поддержки Microsoft.

Помимо этого, пользователи сообщили, что после обновления заметили повышенную загруженность процессоров, что, в частности, приводило к уменьшению времени работы ноутбуков от батареи.

При этом данное обновление не устанавливалось на компьютеры автоматически, и чтобы получить его, нужно было скачать файл с сайта Microsoft. На странице с обновлением компания не рекомендует устанавливать его самостоятельно из-за проблем с процессорами Intel и подождать появления обновленных драйверов для них.