Минздрав отказался от идеи запрета рекламы леденцов для горла

Последний вариант плана мероприятий по реализации стратегии против антимикробной резистентности в России не содержит пункта о запрете рекламы противомикробных препаратов, сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения. «Проект, подготовленный Минздравом совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и доработанный с учетом замечаний правительства, не содержит пунктов о запрете рекламы противомикробных препаратов», — указали в ведомстве.

​В одной из редакций плана, которую Минздрав разослал в 11 ведомств, предлагалось ввести запрет на рекламу противомикробных препаратов в 2019–2020 годах. Министерство намеревалось добиваться внесения изменений в ст. 7 (товары, реклама которых не допускается) федерального закона «О рекламе». Эта статья запрещает рекламу табака, наркотических средств, в том числе для медицинского применения, взрывчатых веществ, за исключением пиротехники, продажу органов человека, аборты и т.д.



​Противомикробные препараты — это как пастилки и леденцы от боли в горле («Граммидин», «Стрепсилс» и т.д.), так и довольно серьезные препараты для лечения дерматологических, гинекологических (препараты на основе флуконазола и натамицина, свечи и растворы «Бетадин») или офтальмологических заболеваний. Сейчас в России ограничена реклама всех рецептурных препаратов, под которые подпадают и некоторые противомикробные средства. Их нельзя рекламировать в СМИ, но можно на специализированных конференциях. Все безрецептурные медикаменты рекламировать можно.