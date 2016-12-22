Президент Индии в беседе с Путиным отметил игру сборной России на ЧМ
ЧМ-2018, 17:34
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Президент Индии в беседе с Путиным отметил игру сборной России на ЧМ
Президент Индии Рам Натх Ковинд во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным отметил, что сборная России по футболу «очень хорошо» играла на ЧМ-2018, сообщается на сайте Кремля.
«Ваше превосходительство, я хочу Вас поздравить с организацией чемпионата мира по футболу. Ваша команда очень хорошо играла. Много индийцев посетили Россию, чтобы посмотреть матчи на чемпионате мира по футболу», — сказал президент Индии.
Индийская сборная не прошла в групповой этап ЧМ-2018. Российская команда показала лучшее выступление в своей истории и дошла до четвертьфинала, в котором по пенальти уступила Хорватии.
С момента окончания ЧМ-2018 сборная России поднялась на 24 позиции в рейтинге ФИФА и в конце сентября заняла в нем 46-е место.