На Поветкина подали в суд из-за отмены боя со Стиверном в 2016 году

Американский боксерский промоутер Дон Кинг подал в суд на российского боксера Александра Поветкина и компанию World of Boxing Russia из-за отмены боя c канадцем Бермейном Стиверном в 2016 году, передает WorldBoxingNews.
Иск на сумму в $2 млн был подан в Спортивный арбитражный суд в Швейцарии. Издание отмечает, что в рамках контракта на бой в 2016 году оба боксера должны были получить по $1,424 млн, а победителю полагалась еще и дополнительная выплата в размере $315,5 тыс.
Кинг подчеркнул, что из-за отказа от боя Стиверна лишили шанса стать чемпионом в тяжелом весе. Основатель World of Boxing Russia Андрей Рябинский прокомментировал иск от Кинга в Twitter.
«Дон Кинг подал на меня в суд. Хороший он мужик всё-таки! Веселый! Не дает скучать! Он мне искренне нравится!» — написал Рябинский.
Перед боем со Стиверном в 2016 году Поветкина обвинили в употреблении допинга, из-за чего с предстоящего поединка сняли статус титульного, а канадец отказался от участия в матче.