Умерла народная артистка Украины Неонила Крюкова

Неонила Крюкова (Фото: Мирослава Барчук / Facebook)

Народная артистка Украины Неонила Крюкова умерла в возрасте 74 лет. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ее дочь Мирославу Барчук.

Президент страны Петр Порошенко в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью Крюковой, отметив, что украинская культура понесла невосполнимую утрату.

По данным агентства, в 2006 году Крюкова получила травму позвоночника, после чего не могла ходить. Крюкова была актрисой Киевской филармонии в течение 43 лет, снималась в фильмах «Бурьян», «На Киевском направлении» и «Пропавшая грамота». В 1986 году одной из первых выступила в Чернобыле перед ликвидаторами аварии на атомной электростанции. Артистка также принимала участие в революции на граните​ в 1990 году (голодовка и протесты молодежи на Майдане). В 2008 году Крюкова получила звание Героя Украины.