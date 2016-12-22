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Почти половина российской молодежи не слышала о сталинских репрессиях
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Почти половина российской молодежи не слышала о сталинских репрессиях
Общество, 16:38
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Почти половина российской молодежи не слышала о сталинских репрессиях

Около половины (47%) участников опроса ВЦИОМа в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что никогда не слышали о политических репрессиях в период между 20-ми и 50-ми годами ХХ века, сообщает ТАСС.

При этом среди общего числа опрошенных про репрессии знают 80%, как отметили во ВЦИОМе, это на 7% больше, чем в прошлом году. Наиболее осведомленными об этом вопросе оказались лица в возрасте 45–59 лет — 89% из них утвердительно ответили на вопрос, известно ли им о репрессиях по политическим мотивам в указанный период. Среди респондентов старше 60 лет их доля составила 88%, а среди лиц в возрасте 35–44 лет — 81%.

В то же время 35% от общего числа респондентов рассказали, что их родственники подверглись репрессиям. При этом большинство из них (91%) узнали о судьбе репрессированных из рассказов близких.

58% из тех, кто плохо осведомлен о судьбе попавших под репрессии родственников, заявили, что хотели бы узнать больше об их жизнях. При этом 91% всех участников опроса рассказали об интересе к истории собственной семьи. Более половины из них (51%) пытаются найти информацию о предках, а еще 42% интересуются данным вопросом, но не занимаются целенаправленным его изучением.

Как отметили во ВЦИОМе, наибольший интерес (по 95%) к судьбе предков проявили респонденты в возрасте 25–34 лет и 35–44 лет.

Теги: россияне , Опрос , политические репрессии
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