«Звезда» построит «Газпрому» четыре судна для нефтедобычи в море
Бизнес, 15:23
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«Звезда» построит «Газпрому» четыре судна для нефтедобычи в море
«Газпром» подписал договоры с судостроительным комплексом «Звезда» о строительстве четырех судов для добычи нефти и газа на морских месторождениях. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».
В сообщении компании говорится, что «Звезда» построит три судна, которые будут проводить буксирные операции, заводки и подъем якорей, а также доставлять грузы на буровые платформы.
Еще одно судно — пассажирское. Оно будет осуществлять доставку экипажей добычных платформ.
«Сроки завершения строительства — 2021–2024 годы. Заказчиком судов для «Газпрома» выступает специализированная дочерняя компания ООО «Газпром флот», — отметили в компании.