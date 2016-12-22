Путин и Медведев поздравили Инну Чурикову с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил актрису, народную артистку СССР Инну Чурикову с 75-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Вас — яркую, самобытную актрису, украсившую своим талантом множество замечательных фильмов и театральных постановок, — искренне любят миллионы людей в нашей стране», — говорится в поздравлении.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что без Чуриковой «невозможно представить себе наш кинематограф и театр». «Ваш талант уникален, а творчество — невероятно разнообразно. Фильмы с вашим участием становились символами целых эпох в жизни страны», — следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства.

Инна Чурикова начала свою карьеру в кино еще студенткой, в 1960 году в фильме «Тучи над Борском». Известна ролями в таких фильмах, как «Морозко», «Ширли-мырли», «Благословите женщину» и других. С 1975 года Чурикова — актриса «Ленкома». Кроме звания народной артистки СССР, Чурикова также является лауреатом премий «Ника» и «Золотой орел», удостоена приза «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале.