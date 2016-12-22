Против бывшего вице-губернатора Петербурга завели еще одно уголовное дело

В отношении экс-заместителя губернатора Санкт-Петербурга по вопросам строительства Марата Оганесяна, находящегося под следствием, возбудили еще одно уголовное дело​, заявил адвокат экс-чиновника Дмитрий Попов. Об этом сообщает ТАСС.

«Дело еще одно возбуждено. Там много фигурантов и много статей, если говорить о Марате Мелсовиче [Оганесяне], то это статья 290 часть 6 (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщил Попов. Подробности дела он не сообщил.

Оганесян был заместителем губернатора Санкт-Петербурга по вопросам строительства в 2013–2015 годах. ​В ноябре 2016 года его задержали и вскоре арестовали по обвинению в хищении 50 млн руб. при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») в 2014 году. По версии следствия, это произошло при заключении генподрядчиком компании «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло. Тогда сумму ущерба оценили в 700 млн руб. В мае 2017 года против Оганесяна возбудили другое уголовное дело по обвинению в получении в 2015 году взятки в 20 млн руб. от подрядчика за покровительство в выполнении работ по освещению стадиона. Оганесян заключил сделку со следствием, признав, что присвоил не менее 28 млн руб.