Путин поздравил жителей Грозного с 200-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Грозного с 200-летием со дня его основания, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства пожелал всем жителям столицы Чечни процветания и успехов. Путин отметил, что город традиционно служил одним из промышленных и культурных центров Северного Кавказа, а также сыграл роль в укреплении индустриального и топливно-энергетического комплекса России. Он добавил, что в истории Грозного было немало драматических страниц, упомянув Великую Отечественную войну и международный терроризм.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также поздравил жителей Грозного. По его словам, чеченская столица стала одним из самых красивых городов страны, там растет деловая активность, создаются новые рабочие места, повышается инвестиционная привлекательность.

200-летие Грозного отмечается 5 октября. Накануне в Грозном уже начались торжества по случаю празднования юбилея города.