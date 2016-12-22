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Орешкин заявил о задаче повысить товарооборот с Индией до $30 млрд
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Орешкин заявил о задаче повысить товарооборот с Индией до $30 млрд
Экономика, 09:01
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Орешкин заявил о задаче повысить товарооборот с Индией до $30 млрд

Министр экономического развития Максим Орешкин в рамках Российско-индийского бизнес-саммита и деловой миссии Российского экспортного центра в Индии рассказал о намерениях Москвы и Нью-Дели существенно нарастить товарооборот к 2025 году, передает ТАСС.

«С точки зрения развития экономических связей, перед нами поставлены задачи роста товарооборота до $30 млрд <…> и рост инвестиций до $50 млрд к 2025 году», — сказал он.

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При этом министр отметил, что экономическое взаимодействие между странами находится на достаточно отдаленном от потенциально возможного уровне. По словам Орешкина, для его улучшения необходимо проработать соглашения между странами по защите инвестиций, работе с барьерами и налаживанию транспортных связей.

«Сейчас транспортные издержки при торговле между Россией и Индией очень высоки, что мешает торговле», — добавил глава МЭР.

Теги: Максим Орешкин , Минэкономразвития , Индия , товарооборот
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