СБУ сообщила о поставках щебня из Украины для постройки Крымского моста

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали уголовное производство после того, как стало известно о поставках украинского щебня в Крым для постройки моста через Керченский пролив. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Производство открыли по ч.3 ст. 110-2 УК Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя).

Силовики выяснили, что одно из украинских предприятий начало нелегальную добычу и поставку щебня для строительства Крымского моста. Фирма добывала щебень на карьерах, которые, по данным СБУ, принадлежат гражданину России. Сотрудники СБУ провели обыски в администрациях карьеров и в квартире директора предприятия, изъяв договоры и грузовые таможенные декларации.

Продажа щебня велась через посредников российской компании, которая является «дочкой» фирмы «Мостжелезобетонконструкция». Эта компания, как уточнили в СБУ, проводила работы по строительству Крымского моста. Всего украинское предприятие совершило 25 поставок общей массой 28 тыс. т.

На сайте «Мостжелезобетонконструкция» указывается, что компания производит конструкции для автодорожных и железнодорожных мостов. В числе проектов компании — железнодорожная эстакада к московскому аэропорту Шереметьево, подземный железнодорожный терминал аэропорта Внуково, строительство транспортных объектов к Олимпиаде-2014 в Сочи. По данным СПАРК, выручка компании в 2017 году составила 3,84 млрд руб., чистая прибыль — чуть более 34 млн руб.