Новосибирская «Афина Паллада» ушла от банкротства благодаря метро в Сирии

Строительная компания «Афина Паллада» заключила мировое соглашение с кредиторами, пообещав вернуть свою платежеспособность за счет контрактов на строительство легкого метро в сирийском Дамаске, передает «Интерфакс» со ссылкой на определение арбитражного суда Новосибирской области.

«Запланированные мероприятия, реализация которых будет осуществлена в период 2019–2024 годов, позволят АО «СК «Афина Паллада» получить прибыль в общем размере 2,65 млрд руб. Кроме того, в результате взыскания дебиторской задолженности возможно полное погашение кредиторской задолженности», — приводит агентство постановление арбитража.

Отмечается, что за заключение мирового соглашения проголосовали 52,77% кредиторов, против выступила, в частности, Федеральная налоговая служба, которой компания задолжала 93,85 млн руб.

В числе проектов, которые «Афина Паллада» показала кредиторам, есть контракт на строительство легкого метро в Дамаске, возведение которого запланировано на 2019–2024 год. Общая стоимость работ по данному контракту составляет 15,75 млрд руб. В компании уточнили, что могут получить прибыль в размере 15% от этой суммы.

Требование признать «Афину Палладу» несостоятельной поступило в Арбитражный суд Новосибирской области в марте 2016 года. Его подало красноярское ООО «СибСульфур», которому «Афина Паллада» задолжала 18,8 млн руб. В том же году в отношении компании поступило еще три иска о банкротстве.

Весной 2016 года против учредителя ЗАО УК «Афина Паллада» Гайка Магакеляна возбудили уголовное дело о невыплате зарплат 1200 сотрудникам компании на сумму 67,8 млн руб.

В апреле 2017 года гендиректор «Афины Паллады» Александр Арутюнов стал фигурантом уголовного дела. Его подозревали в невыплате зарплаты аудитору, задолженность составила 753 тыс. руб. В июне того же года стало известно, что общая сумма обязательств «Афины Паллады» выросла до 7,3 млрд руб., при этом балансовая стоимость имущества должника оценивалась в 7,3 млрд руб.