В Карачаево-Черкесии задержали участников террористического подполья

Утром 4 октября на территории Карачаево-Черкесской Республики сотрудники ФСБ задержали 8 участников международной террористической организации, запрещенной на территории России, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

«Задержанные являются сторонниками идеологии исламистской организации «Ат-такфир Валь-Хиджра», запрещенной в России», — рассказал источник в полиции.

По его словам, в результате обыска у задержанных обнаружили три пистолета, около сорока экземпляров литературы экстремистской направленности, а также электронные носители: телефоны, ноутбуки, планшеты. В полиции отметили, что задержанных опрашивают следователи местного управления ФСБ.

Информацию о задержании также подтвердили в пресс-службе регионального управления ФСБ, сообщает ТАСС. Там отметили, что экстремисты «распространяли идеи радикального ислама и вынашивали идею создания на территории Северокавказского региона государства с шариатской формой правления».