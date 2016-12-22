В здании Морского порта в Санкт-Петербурге взорвалась сигнальная ракета

В управлении Морского порта Санкт-Петербурга взорвалась сигнальная ракета, рассказали РБК в пресс-службе предприятия.
Инцидент произошел утром 4 октября в кабинете на третьем этаже. «По словам сотрудника порта, он открывал тубус с ключами, который ранее хранился у него в шкафу. Как выяснилось позже, это была ракета «Бедствие» со спасательного судна. В момент взрыва работник получил осколочное ранение: у него повреждена нога», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Сотрудники компании были эвакуированы из здания. Раненому оказана медицинская помощь. На месте работали представители МЧС, полиция, скорая. Компания также разбирается в ситуации.
АО «Морской порт Санкт-Петербург» — оператор по перевалке сухих грузов в Большом порту Санкт-Петербурга. Он входит в международную транспортную группу UCL Holding (базируется в Голландии). Предприятие было создано на базе Ленинградского морского торгового порта. На 2017 год выручка предприятия достигла 4,5 млрд руб.