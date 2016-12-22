Козак выступил против включения дивидендов в тарифы

Вице-премьер России Дмитрий Козак выступил против включения дивидендов государственных инфраструктурных компаний при формировании тарифов для потребителей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я против того, чтобы в тарифы закладывали дивиденды. Потому что это налоги», — сказал он.

Козак добавил, что в тарифы нужно закладывать операционные расходы на содержание инфраструктуры, а также инвестпрограмму. Он отметил, что совещание по вопросу формирования дивидендов планируется в ближайшие дни, окончательного решения пока нет.

В октябре 2017 года глава «Россетей» Павел Ливинский заявил, что холдинг необходимо освободить от выплаты дивидендов, так как это позволит ему не повышать дополнительно тарифы для потребителей. По его мнению, для социально ответственных компаний «неправильно с инфраструктуры платить дивиденды».

В июле Ливинский объяснил «Коммерсанту», что сейчас при формировании тарифа не учитываются выплаты дивидендов. Он отметил, что прибыль, из которой рассчитываются дивиденды, является основным источником финансирования инвестпрограмм. «Когда дивиденды выплачиваются без соответствующей составляющей в тарифе, это происходит за счет уменьшения инвестпрограмм. Что, по моему мнению, не совсем правильно», — заявил глава «Россетей».