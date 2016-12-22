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Росморпорт прокомментировал информацию о взрыве в здании в Петербурге
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Росморпорт прокомментировал информацию о взрыве в здании в Петербурге
Общество, 11:49
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Росморпорт прокомментировал информацию о взрыве в здании в Петербурге

Информация о взрыве в здании Росморпорта в Санкт-Петербурге не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе предприятия.

«Это происшествие не имеет к нам никакого отношения. Одно из наших трех зданий расположено по адресу Межевой канал, 3. Инцидент произошел в доме 5, где находится совсем другая компания», — пояснили в Росморпорту.

В пресс-службе петербургского МЧС РБК заверили, что выезжали на вызов по адресу: Межевой канал, 5, и направили за детальными комментариями к правоохранительным органам.

В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК рассказали, что на месте работает следственно-оперативная группа. «Полиция выясняет обстоятельства происшествия в Кировском районе», — подчеркнули в ведомстве.

Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти отказалось от комментариев по инциденту.

Согласно открытым данным, ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» располагается в доме 5 по улице Межевой канал. В доме № 3 к.2 располагается компания «Ленморниипроект».

О том, что в здании петербургского Росморпорта произошел взрыв, ранее сообщили «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники. По их данным, в одном из кабинетов взорвалась сигнальная ракета. В результате случившегося, добавляли собеседники агентств, пострадал один человек.​

Теги: Росморпорт , Санкт-Петербург , взрыв
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