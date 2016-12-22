Путин передал Эрмитажу фельдмаршальский жезл Российской империи

Президент Владимир Путин подарил музею «Эрмитаж» фельдмаршальский жезл Российской империи. Во время церемонии передачи присутствовал канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает «РИА Новости».

Передача прошла в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца. «Это уникальная работа. Этот жезл в конечном итоге оказался в силу разных обстоятельств за границей», — прокомментировал Путин.

По его словам, первым владельцем жезла был император Александр II.

Следующим обладателем регалии в 1894 году стал генерал-адъютант Иосиф Гурко за заслуги в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. После того как в 1910 году фельдмаршалом стал король союзной России Черногории Никола Негош, жезл был отправлен ему. После Первой мировой войны жезл оказался в частной коллекции, был выкуплен в 2004 году на аукционе Christie's и вернулся в Россию.

С 2009 года изображение маршальского жезла присутствует на эмблеме Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России.