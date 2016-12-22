На территорию дома Гюлена в США попытался проникнуть вооруженный человек

На территорию дома эмигрировавшего из Турции оппозиционно настроенного религиозного и политического деятеля Фетхуллаха Гюлена в американском штате Пенсильвания попытался проникнуть вооруженный человек. Об этом сообщает местный телеканал WNEP.

Инцидент произошел в сельской местности у города Сейлорсбурга, где расположен дом. Как сообщает Reuters, вооруженный человек попытался проникнуть на территорию дома. Охранник сделал предупредительный выстрел и злоумышленник скрылся. Представитель турецкого политика сообщает, что никто не пострадал. Полиция расследует произошедшее. У дома престарелых замечены полицейские машины.

Фетхуллах Гюлен уехал в США в 1999 году. Гюлен был одним из ближайших соратников президента Эрдогана.до 2013 года, когда в Турции произошел коррупционный скандал, в котором оказались замешаны однопартийцы Эрдогана. Тот обвинил Гюлена в организации коррупционных схем. Летом 2016 года в Анкаре и Стамбуле прошел неудачный военный переворот. Эрдоган обвинил в его подготовке Гюлена и его сторонников и потребовал у США выдать его. ​Вашингтон отказывается экстрадировать политика.