В Петербурге осудили заснувшего пьяным в Павловском дворце грабителя

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима Дмитрия Лапаева, летом в состоянии опьянения похитившего исторические артефакты из Павловского дворца. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов.

По материалам следствия, в ночь на 15 июня Лапаев проник в музей, разбив камнем дверное стекло, направился в бывшие покои императрицы Марии Федоровны, а затем достиг кабинета «Фонарик», откуда похитил ​пресс-папье золоченой бронзы 1814 года «в виде мужской фигуры бегущего ополченца, держащего французское знамя в правой руке, в поднятой левой — шляпу, на прямоугольном основании, на котором гравировано «Для вечной памяти сражения при Полоцке въ Октября 8 дня 1812 года». Стоимость артефакта была оценена в 950 тыс. руб. (при аресте Лапаева стоимость вещи оценивалась в 5 млн руб.). После этого мужчина проник в торговый павильон и похитил из кассы 3 тыс. руб., а затем скрылся с места преступления. В тот же день Лапаева задержали пьяным на улице в Санкт-Петербурге.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он объяснил суду, что «даже не понял, что попал в музей», и попросил его «понять и простить».

Суд признал Лапаева виновным по п. «в» ч. 3 ст. 158 (кража в крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 158 (кража с незаконным проникновением в жилище) УК и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Об ограблении в июне 2018 года сообщала «Фонтанка». Издание отмечало, что Лапаев, приехавший в Санкт-Петербург из города Саянска в Иркутской области, кроме похищения пресс-папье успел прогуляться по дворцу, распить в нем алкогольные напитки и поспать на паркете.

Павловский дворец с окружающим его парком с конца XVIII века был императорской резиденцией. Отдельной его частью является кабинет «Фонарик» со скульптурами Кариатид (женские фигуры, поддерживающие крышу портика). С советского времени Павловский дворец является музеем-заповедником.