ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,07 65,07 EUR Нал. 76,35 75,29 USD Бирж. 65,68 +0,17 EUR Бирж. 75,83 +0,21 USD ЦБ. 65,42 +0,20 EUR ЦБ. 75,74 +0,51 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6494,10 -89,90 IMOEX 2490,15 +1,65% RTSI 1194,45 +1,09% Brent 84,71 -0,47% DJIA 26774,28 +0,39% Nasdaq 7999,55 -0,47%
Умер работавший с The Beatles звукорежиссер
Лента новостей
Турчинов анонсировал программу укрепления армии танками 14:20, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 14:10, РБК и Mastercard Умер работавший с The Beatles звукорежиссер 14:03, Общество Минфин побьет рекорд по закупке валюты: как отреагирует рубль 14:01, Quote Сохранить и приумножить: что происходит на рынке private banking 13:43, РБК и FW Raiffeisen В Мособлсуде прошла эвакуация после анонимного звонка 13:29, Общество СБУ обвинила главу райадминистрации в Харькове в работе на ФСБ 13:28, Политика Хакатон Bitcoin Cash и обновление сети Zcash: главные события октября 13:28, Крипто Российские волейболистки выиграли четвертый матч подряд на ЧМ 13:24, Спорт Клиенты «Натали Турс» потребовали у ее гаранта компенсаций на 1 млрд руб. 13:22, Бизнес Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 13:15, РБК и Сбербанк В крупных городах России выросли цены на вторичное жилье 13:12, Недвижимость В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии 13:12, Общество Следователи назвали причину взрыва в спортзале школы Дагестана 13:09, Общество Против «Натали Турс» возбудили уголовное дело о мошенничестве 13:05, Общество Цена акций «Роснефти» впервые превысила 500 руб. за бумагу 13:01, Бизнес В Малайзии задержали жену бывшего премьера по делу о коррупции 12:55, Политика Гражданская жена полковника Захарченко уехала из России 12:50, Общество Сенаторы проголосовали за пенсионную реформу 12:48, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 12:44, РБК и Мираторг Международный суд ООН обязал США снять часть санкций против Ирана 12:43, Политика «БКС Ультима Private Banking» возглавила Анна Матвеева​ 12:43, Пресс-релизы От Vitara до Macan: все премьеры Парижского автосалона 12:40, Авто  Овечкин назвал победу на Олимпиаде своей главной целью 12:35, Спорт Семья покинувшего Россию Бориса Минца купила отель в Англии​ 12:33, Бизнес ВС смягчил приговор осужденному по «делу Шакро» экс-полковнику Ламонову 12:31, Политика
Умер работавший с The Beatles звукорежиссер
Общество, 14:03
0
Умер работавший с The Beatles звукорежиссер

Британский звукорежиссер Джефф Эмерик умер на 73-м году жизни, смерть наступила от сердечного приступа. Об этом сообщает газета The Guardian.

Джефф Эмерик (Фото: Rory Doyle / Getty Images)

Эмерик начал работать в лондонской звукозаписывающей студии Abbey Road Studios в 1960 году, когда ему было 15 лет. Спустя три года он начал работу с группой The Beatles, записав их песни Misery и Baby It’s You. В 1966 году он работал вместе с музыкантами над записью седьмого студийного альбома Revolver, в 1967-м — над альбомом Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, который получил премию Grammy в номинации «Лучшая запись года, неклассическая музыка». В 1968 году Эмерик помогал записать десятый альбом The Beatles — White Album.

После этого Эмерик на время прекратил работу с группой из-за разногласий с музыкантами, но позднее по просьбе Пола Маккартни записал несколько песен для 11-го альбома Yellow Submarine и 12-го альбома Abbey Road, также удостоившегося премии Grammy.

Умер «пятый битл» сэр Джордж Мартин
Общество

Позднее Эмерик работал вместе с Маккартни над записью нескольких сольных альбомов, в том числе Band On The Run (1973), который получил премию Grammy в номинации «Лучшее исполнение группы в стиле поп». После сотрудничества с Beatles он также помогал записывать альбомы таким группам, как Nazareth, Ultravox, Badfinger.

В 2003 году Эмерик получил премию Grammy за особые заслуги.

Теги: Beatles , смерть , режиссер
Главное
Семья покинувшего Россию Бориса Минца купила отель в Англии​ Бизнес
Материалы по теме
Умер создатель первого в СССР музея The Beatles Общество
Маккартни даст бесплатный концерт в культовом для The Beatles клубе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter