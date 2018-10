Умер работавший с The Beatles звукорежиссер

Британский звукорежиссер Джефф Эмерик умер на 73-м году жизни, смерть наступила от сердечного приступа. Об этом сообщает газета The Guardian.

Джефф Эмерик (Фото: Rory Doyle / Getty Images)

Эмерик начал работать в лондонской звукозаписывающей студии Abbey Road Studios в 1960 году, когда ему было 15 лет. Спустя три года он начал работу с группой The Beatles, записав их песни Misery и Baby It’s You. В 1966 году он работал вместе с музыкантами над записью седьмого студийного альбома Revolver, в 1967-м — над альбомом Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, который получил премию Grammy в номинации «Лучшая запись года, неклассическая музыка». В 1968 году Эмерик помогал записать десятый альбом The Beatles — White Album.

После этого Эмерик на время прекратил работу с группой из-за разногласий с музыкантами, но позднее по просьбе Пола Маккартни записал несколько песен для 11-го альбома Yellow Submarine и 12-го альбома Abbey Road, также удостоившегося премии Grammy.

Позднее Эмерик работал вместе с Маккартни над записью нескольких сольных альбомов, в том числе Band On The Run (1973), который получил премию Grammy в номинации «Лучшее исполнение группы в стиле поп». После сотрудничества с Beatles он также помогал записывать альбомы таким группам, как Nazareth, Ultravox, Badfinger.

В 2003 году Эмерик получил премию Grammy за особые заслуги.