В Мособлсуде прошла эвакуация после анонимного звонка

Людей эвакуировали из Московского областного суда после анонимного звонка о взрывном устройстве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мособлсуда. Всего из здания вывели более 500 человек, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Тюрину.

«В суд поступил анонимный звонок. По всем правилам поведения была приостановлена работа суда. Люди эвакуированы. Сейчас проводится проверка всех помещений суда», — сказали РБК в пресс-службе.

«Информацию уточняем», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области на вопрос РБК об эвакуации в суде. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области посоветовали РБК обратиться за комментарием позднее.

Как сообщала радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на очевидцев, в суде перед эвакуацией были слышны звуки, похожие на выстрелы, Тюрина опровергла эту информацию.

В мае почти 100 человек эвакуировали из здания Басманного суда, сообщала РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева. По словам источника агентства «Москва», эвакуацию провели после анонимного сообщения об угрозе взрыва.