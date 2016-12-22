Российский «Uber для грузовиков» получит $7,5 млн от РФПИ и фонда из ОАЭ

Российский сервис грузоперевозок Deliver, работающий по принципу Uber в сегменте доставки грузов, получит более $7,5 млн от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и суверенного фонда Абу-Даби Mubadala. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя РФПИ и основателя Deliver Данила Рудакова.
По словам гендиректора российской компании, деньги будут выделены тремя траншами в течение 12 месяцев. При этом он не уточнил, сколько вложит каждый из инвесторов. Представитель РФПИ также не ответил на этот вопрос. При этом «Ведомости» отмечают, что по мандату доля РФПИ в сделке не может превышать 50%.
Как пишет газета, это первая совместная инвестиция Mubadala с РФПИ в российские технологии.
Deliver, запущенный в 2016 году, работает по принципу Uber, соединяя напрямую грузоотправителей и перевозчиков и позволяя им избавиться от лишнего документооборота и простоев.