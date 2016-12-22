Зимний дворец закроют для посетителей из-за встречи Путина и Курца

Основной комплекс зданий Государственного Эрмитажа будет закрыт для посетителей и туристов 3 октября. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Главный штаб, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода будут работать в обычном режиме», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что посетители, которые купили билеты на 3 октября, смогут посмотреть экспозиции музея 4 и 5 октября.

3 октября в Зимнем дворце пройдет встреча президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца, сообщили на сайте Кремля.

«Лидеры обсудят состояние и перспективы развития российско-австрийских отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы, в том числе с учетом председательства Австрии в Совете Европейского союза во втором полугодии 2018 года», — отмечается в сообщении.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе президента, Путин и Курц отроют выставку «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена». После этого Путин встретится с финалистами конкурса «Учитель года-2018».