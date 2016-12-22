Голодец увидела в матче ЦСКА — «Реал» новое качество российского футбола

Российский вице-премьер Ольга Голодец прокомментировала победу столичного футбольного клуба ЦСКА над мадридским «Реалом» в матче группового этапа Лиги Чемпионов, передает ТАСС.

«Команда в обновленном составе продемонстрировала невероятную волю к победе, — заявила она.

По словам Голодец, особую роль в победе сыграли болельщики армейского клуба. «Матч продемонстрировал новое качество российского футбола и новый уровень культуры поддержки команды со стороны зрителей», — считает вице-премьер.

Матч между московским ЦСКА и мадридским «Реалом» прошел на столичном стадионе «Лужники» вечером 2 октября. На арене присутствовали более 71 тыс. зрителей. Единственный гол на 2-й минуте встречи забил хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В компенсированное время с поля был удален вратарь армейского клуба Игорь Акинфеев, однако «Реалу» не хватило времени для того, чтобы сравнять счет в игре.

После двух туров группового этапа Лиги Чемпионов ЦСКА занимает первое место в группе G. В дебютном матче армейцы в гостях сыграли вничью с чешской «Викторией». Таким образом, ЦСКА набрал четыре очка. Мадридский «Реал после поражения в Москве опустился на вторую строчку в группе, имея в активе три очка за победу над римской «Ромой». Итальянцы во втором туре набрали первые очки, обыграв «Викторию» с разгромным счетом — 5:0.