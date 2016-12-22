Путин подписал усиливший наказание за отказ удалять ложные данные закон

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые ужесточают ответственность за неисполнение требований суда о прекращении распространения информации или об опровержении ранее распространенной ложной информации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Если ранее за отказ от исполнения решения суда по удалению или опровержению недостоверной информации физических лиц штрафовали на сумму от 1 тыс. до 2 тыс. руб., то, в соответствии с новыми поправками, штрафные санкции возрастают для граждан до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., а для организаций — до 200 тыс. руб.

В качестве максимального наказания по этой статье для граждан предусмотрены 10 суток административного ареста или обязательные работы (до 120 часов), а для лиц, занимающих должности, арест предусмотрен на срок до 15 суток (или также до 120 часов обязательных работ).

Кроме того, законом также вводится уголовное наказание за отказ в течение года удалять ложную информацию, признанную таковой решением суда. Для граждан поправки предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. руб. или обязательных работ на срок до 240 часов, либо исправительных работ до года, либо арест до трех месяцев. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до одного года. Для госслужащих предусмотрен запрет на определенные должности, обязательные работы (до 480 часов), а также повышенные штрафы до 200 тыс. руб. или арест на шесть месяцев. Максимальная санкция — лишения свободы на срок до двух лет.