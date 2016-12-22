В Стамбуле автомобиль совершил наезд на пешеходов в оживленном районе Бакыркёй, сообщает турецкий телеканал NTV. По данным телеканала, в результате наезда пострадали пять человек.

Видео: hurriyet.com.tr

Телеканал также сообщает, что мужчина поссорился со своей спутницей. В ссору попытались вмешаться прохожие, чтобы успокоить вышедшего из себя мужчину, однако он разозлился еще больше, сел в автомобиль и начал сбивать прохожих.

Газета Hürriyet опубликовала видео инцидента. На нем видно, что водитель направляет автомобиль на переходов и сдает назад, не боясь сбить людей, а затем, несмотря на попытки окружающих заблокировать машину, уезжает с места происшествия по тротуару. За машиной при этом бегут прохожие.

Газета также сообщает, что водитель автомобиля вскоре был пойман и доставлен в полицию.