В России отозвали 28,6 тыс. автомобилей Hyundai Creta

Официальный дилер южнокорейского производителя автомобилей Hyundai «Хендэ Мотор Мануфактуринг» в России объявил об отзыве 28,6 тыс. автомобилей Hyundai Creta из-за неправильного закрепленного топливного шланга. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.



Как отмечается в сообщении, отзыву подлежат машины, которые были реализованы до 29 ноября 2017 года. В Росстандарте сообщили, что неисправность была замечена в машинах комплектации 4WD.

На автомобилях сотрудники дилера Hyundai проверят зазор между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости. В случае, если они найдут неисправность, то заменят трубки. Все ремонтные работы будут производиться бесплатно для владельцев автомобилей, подлежащих отзыву.