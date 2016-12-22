Порошенко наградил Джона Болтона именным оружием

Президент Украины Петр Порошенко наградил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона именным огнестрельным оружием. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на указ президента, предоставленный изданию.

Издание отмечает, что указ №254 выпустили 24 августа, когда Болтон был с визитом в Киеве. В документе отмечается, что Болтона наградили за «весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества».

«Украинские новости» добавляют, что Болтон получил пистолет украинского производства «Форт-12» калибра 9 мм, к которому прилагается комплект из 16 патронов. Рукоятка пистолета изготовлена из ценных пород дерева, внешние детали украшены резьбой и гравировкой с именем.

Издание добавляет, что, согласно положению об отличии, именным огнестрельным оружием могут награждаться только офицеры ВС страны и Погранслужбы, Службы безопасности и Министерства внутренних дел, а также госслужащие.

Во время визита 24 августа Болтон посетил парад по случаю годовщины независимости Украины. Также он обсудил с Порошенко совместные шаги по предотвращению вмешательства в украинские президентские выборы, которые пройдут в 2019 году. «Мы можем делать это с помощью каналов правоохранительных органов и других механизмов», — сказал Болтон.