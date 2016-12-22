В студенческом общежитии в Бельгии нашли тело россиянки

В бельгийском городе Кортрейк убили двоих студентов. Об этом сообщает La Libre со ссылкой на прокуратуру.

Тела студентов обнаружили вечером 1 октября в общежитии, расположенном в центре города. Жертвами стали проживавший в общежитии 18-летний гражданин Афганистана и 20-летняя россиянка Юлия С., жившая в городе Крюне. По данным прокуратуры, на телах обнаружили колотые раны.

Отмечается, что подозреваемый был задержан в больнице, куда он пришел с резаной раной руки. Это 20-летний уроженец Ирана Мохамад М., который также проживал в общежитии в городе Кортрейк.

В посольстве России в Бельгии сообщили РБК, что информация уточняется.