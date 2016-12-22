Степашин рассказал о личном аспекте конфликта Ельцина и Хасбулатова

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал «РИА Новости», что в конфликте между первым президентом Борисом Ельциным и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым присутствовал личный аспект.

«Я помню публичное выступление Хасбулатова, где он про Ельцина говорил, что тот недееспособен, намекая на то, что он пьет», — сказал политик.

Степашин добавил, что Ельцин сам настаивал на том, чтобы Хасбулатов стал председателем Верховного совета, поэтому негативные высказывания задели президента «чисто по-мужски».

С 1992 по 1993 год в России был конституционный кризис. Борис Ельцин, правительство и их сторонники противостояли антиреформистам во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. В результате в октябре 1993 года в Москве произошли вооруженное столкновение, штурм телецентра «Останкино» и обстрел из артиллерии Белого дома.

В это время Сергей Степашин был замминистра безопасности и участником событий. Впоследствии он занимал посты директора Федеральной службы контрразведки, директора ФСБ, министра юстиции, министра внутренних дел, председателя правительства. С 2000 по 2013 год он был председателем Счетной палаты.