CNN включил Москву в топ лучших мест для посещения осенью

Московские парки Царицыно и Коломенское попали в десятку лучших мест для посещения осенью, по версии CNN. Телеканал рекомендует их для прогулок и фотосессий на фоне осенних пейзажей.

Помимо этого, CNN советует посетить пивной фестиваль в Мюнхене «Октоберфест», праздник огней Дивали в Индии, музыкальный фестиваль «Озеро звезд» в Малави и фестиваль пиратов на Каймановых островах.

Кроме того, в списке рекомендаций для осеннего путешествия — наблюдение за миграциями медведей в Британской Колумбии, посещение горнолыжных курортов в Чили, матчей по американскому футболу в США, скачек в Австралии и карибские пляжи. При посещении последнего места необходимо следить за прогнозами погоды, чтобы не попасть в сезон ураганов.

Ранее Министерство экономического развития России разработало паспорт федерального проекта «Экспорт услуг» для увеличения экспорта туристических услуг. Одна из мер, которая прописана в документе, — упрощение визового режима для иностранцев, которые приезжают в Россию с туристическими, деловыми и гуманитарными целями, например для культурного и спортивного сотрудничества.

Другой вариант — расширенное использование электронных виз. Еще одна мера — разработать порядок взаимодействия туроператоров с МИДом «по вопросам ускоренного оформления виз для иностранных туристов, путешествующих по ключевым туристическим маршрутам».