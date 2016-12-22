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Около 40% студентов заметили разницу в обучении в вузах регионов
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Около 40% студентов заметили разницу в обучении в вузах регионов
Политика, 13:15
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Около 40% студентов заметили разницу в обучении в вузах регионов

Около 39% российских студентов считают, что качество высшего образования в разных регионах России значительно отличается, при этом во внимание не принимаются столичные вузы. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК.

При этом 47% опрошенных студентов считают, что есть некоторая разница качества образования в разных регионах. ​Каждый десятый респондент утверждает, что уровень образования во всех высших заведениях примерно одинаковый.

При этом 23% считают, что в вузах высок уровень коррупции. В то же время, по мнению 38%, коррупция в учебных заведениях находится на среднем уровне, а каждый десятый опрошенный полагает, что в вузах мало коррупционеров. Более четверти россиян (26%) не смогли ответить на данный вопрос.

Почти половина студентов считают что за последние десять лет качество образования в России улучшилось. По 20% респондентов считают, что образование стало хуже и что его качество не изменилось.​

Опрос был проведен с 24 по 25 сентября. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

Теги: ВЦИОМ , Опрос
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